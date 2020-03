De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuwe ondernemer > Nieuwe Cecil en Street One store in Midsland

De Oosterburen in Midsland is een nieuwe kledingwinkel rijker. Op woensdagavond 4 maart werd in het pand naast drogisterij ‘Bewust en Mooi’ een Cecil en Street One store geopend. “Het was een drukbezochte en heel gezellige avond”, vertellen de eigenaren Henk en Annelies Hengst-van der Meer enthousiast. “De burgemeester van Midsland, Peter van Riessen, deed een mooi officieel openingswoord en er kwamen veel eilanders even kijken.” Elke maand kopen Henk en Annelies een nieuwe collectie in, die vervolgens wekelijks bij de winkels wordt afgeleverd. Zodoende hangt er elke week nieuwe kleding in de winkel en blijft de collectie afwisselend.