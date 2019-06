De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > MIWB > Nieuwbouw tussen bestaande muren

de TerschellingerMIWB, nieuws

Afbeelding: Jelte Poortvliet

Vorige week woensdag organiseerden het Maritiem Instituut Willem Barentsz en de Friso Bouwgroep een rondleiding over de bouwplaats waar de renovatie van en nieuwbouwwerkzaamheden van de Hogere Zeevaartschool in volle gang zijn. Een groep omwonenden en belangstellenden werd in het Nautisch Kwartier welkom geheten door Marcel Krijnen, adjunct-directeur van het MIWB, en vervolgens rondgeleid door projectleider Radboud Poortvliet en uitvoerder Siedo Hiemstra.