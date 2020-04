De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nieuw: Terschelling vouchers

de Terschellingernieuws









Sinds vorige week verkoopt de VVV Terschelling via de webwinkel vouchers om op die manier omzet te creëren in een periode waarin weinig of, in het geval van de horeca, totaal geen omzet wordt gedraaid. Het idee is afkomstig van VVV-directeur Michel Aaldering. “Gasten kunnen een persoonlijke voucher kopen via de webshop, die uitsluitend inwisselbaar is bij het gekozen bedrijf. Tijdens een toekomstig bezoek kan de voucher worden verzilverd. De VVV stort de ontvangen bedragen direct door, waardoor de betreffende ondernemer over wat extra cashflow beschikt”, aldus Aaldering.