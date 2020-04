De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nieuw dak op de Koffiemolen

De afgelopen weken waren er rietdekkers van de firma Kleinjan uit Den Ham en medewerkers van De Molenmakers uit Tzummarum aan de slag bij de ‘Koffiemolen’ in Formerum om het rieten dak te vernieuwen. Een keer per vijf jaar vindt er groot onderhoud plaats. Tijdens de laatste onderhoudsbeurt in 2014 zijn de wieken vervangen en nu was de kapconstructie aan de beurt. Gossen Smit: “We waren blij dat ze de klus ondanks de coronacrisis konden klaren en de klus vorige week konden afronden.”