De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Niet naar het eiland, toch Terschelling in huis

de Terschellingernieuws

Je bent eilandfan maar kunt of wilt de komende tijd niet naar Terschelling komen. Hoe krijg je dan toch een beetje eilandgevoel in huis? Of: je bent eilander ondernemer, en je ziet je omzet deze dagen volstrekt wegvallen omdat er vrijwel geen gasten zijn. Hoe kun je daar iets aan doen? Met die vragen in gedachte begon Yaslin Visser – van der Mei uit Midsland een Facebook-pagina onder de naam ‘Heel Terschelling Verzendt’.