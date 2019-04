De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nienke Pals naar kapper voor goede doel

Afgelopen vrijdagmiddag nam Nienke Pals plaats in de stoel bij kapper Cees van Lucky Lok in Midsland. Nadat zij twee jaar geleden had besloten om een bezoek aan de kapper voorlopig uit te stellen ten behoeve van de Stichting Haarwensen, was om 16.10 uur het moment daar dat Cees de schaar zette in de dikke haarbos die Nienke bij elkaar had gespaard. “Omdat ik graag andere mensen die het goed kunnen gebruiken een plezier wil doen, heb ik twee jaar geleden besloten om het te laten groeien”, aldus Nienke.