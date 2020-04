De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Nelly Pals: medisch pedicure in tijden van corona

de Terschellingernieuws

De huidige coronacrisis heeft voor mensen in contactberoepen, zoals kappers, nagelstylisten, visagisten en pedicures, grote gevolgen. Voor de meesten van hen is het tot 28 april verboden om hun vak uit te oefenen. Een uitzondering hierbij vormen de medisch pedicures. Zij mogen hun cliënten nog wel helpen, mits er een medische noodzaak is. In de krant van deze week een gesprek met medisch pedicure Nelly Pals uit Midsland over hoe ze momenteel te werk gaat, hoe ze haar praktijk heeft ingericht en op wat voor manier ze contact met haar cliënten houdt.