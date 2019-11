De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > voetbal > Nederlaag AVV tegen Blauwhuis

voetbal

Afgelopen zondag ging AVV op bezoek bij Blauwhuis. Voetballend was AVV met vlagen de betere ploeg, maar het was Blauwhuis dat in alle opzichten het geluk aan haar zijde had en de wedstrijd won met 5-1. Een compliment is op zijn plaats voor doelman Aike de Bruin die op veel momenten met aardig wat kunst- en vliegwerk de bal tegen wist te houden en zijn team behoedde voor een grotere nederlaag.