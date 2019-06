De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > muziek > Muziekvereniging Schylge laat van zich horen in Ureterp

Afgelopen zaterdag reisde een groep van bijna veertig muzikanten en fans naar Ureterp voor het Gouden Spiker Festival, een gezellig evenement waar dit jaar 25 fanfares in drie verschillende divisies lieten horen wat ze kunnen. Schylge kwam uit in de vijfde divisie, die uit tien orkesten bestond. Op het GSF worden alleen de eerste drie prijswinnaars bekend gemaakt en de rest krijgt een juryrapport in een gesloten envelop. Schylge zat niet bij de eerste 3, maar ging toch niet met lege handen naar huis: er werd namelijk voor de prijsuitreiking een trombone verloot en daarbij werd het lootje van Muziekvereniging Schylge uit de hoge hoed getrokken.