de Terschellingerrederij Doeksen

Afgelopen zondag was het exact 30 jaar geleden dat de veerboot ms Friesland bij Rederij Doeksen in de vaart kwam en het schip haar eerste dienstreis maakte, vanaf Terschelling naar Harlingen. Rederij Doeksen vierde het jubileum door gratis ijs voor alle kinderen op de afvaarten van ms Friesland, korting op gebak en een winactie op Facebook. Twee medewerkers van Rederij Doeksen die dit jaar óók 30 jaar in dienst zijn, werden afgelopen weekend feestelijk in de bloemetjes gezet.