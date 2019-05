De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Motorcross

Afgelopen weekend eindigde de Terschellinger motorcrosser Daan Elferink op de derde plaats in het dagklassement in Westerbork. Onder snikhete omstandigheden hebben Alexander Bekkema, Daan Elferink, Jasper Bakker en Jeroen Kooyman in Westerbork gestreden om het DMX-noord kampioenschap. Daan wist met een derde plek knap een podiumplaats te halen.