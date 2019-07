De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Motorcross

de Terschellingermotorsport

Afgelopen zondag reisden Jeroen Kooyman en Daan Elferink af naar Joure voor de laatste wedstrijd voor de zomerstop. Daan reed een goede race, maar halverwege de eerste manche kreeg hij last van verzuurde armen en hij eindigde op een 16de plek. Tijdens de hele tweede manche was Daan met zijn concurrent om de zevende plaats aan het strijden. In de laatste bocht voor de finish wist hij hem in te halen, waardoor Daan als tiende eindigde in het eindklassement. Jeroen reed twee gelijkwaardige manches en werd uiteindelijk zeventiende in de einduitslag.