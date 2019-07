De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Motorcross

Het zat Daan Elferink niet mee afgelopen weekend in Emmen. Na een goede derde tijd in de tijdtraining stond hij op zondag vol zelfvertrouwen aan de start. Na een kopstart bleef hij gedurende drie rondes op kop rijden. Met de nummer twee op zijn hielen maakte Daan een stuurfout, waardoor hij ten val kwam en eindigde op plek veertien. De tweede manche begon wederom met een goede start. Op de derde positie ging Daan de eerste bocht in. Door de kwetsuren die hij had overgehouden aan de val kon hij het tempo niet volhouden en eindigde hij op plaats acht. In het Overall-klassement werd hij elfde. Over veertien dagen staat in Joure de laatste wedstrijd voor de zomerstop op het programma.