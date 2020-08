De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Motorcross

de Terschellingermotorsport

Afgelopen zaterdag stond Daan Elferink uit Hoorn aan de start van de crossbaan van MC Delfcross te Delfzijl. Hij maakte daar onderdeel uit van een internationaal startveld. Bij aanvang van de wedstrijd vertrok Daan bij de start van de eerste manche als zesde vanachter het starthek. Hij kostte hem veel moeite om deze plek vast te houden, met als gevolg dat hij in de loop van de manche zakte naar plaats acht. De tweede manche verliep beter. Hij kon zijn concurrenten in de DMX-competitie ruim voor blijven en eindigde op plek zeven, tevens zijn klassering in de einduitslag.