de Terschellingermotorsport

Afgelopen weekend stond de Terschellinger motorcrosser Daan Elferink voor het eerst sinds ruim negen maanden weer achter het starthek. Hij deed dat op een voor hem onbekende baan in Gouda. Tijdens de eerste manche ging Daan als tweede de eerste bocht in. De gehele manche bleef hij solide rijden waardoor hij ook als tweede over de finish kwam. De tweede manche verliep vrijwel gelijk aan de eerste en zo eindigde Daan in het algemeen klassement op een keurige tweede plaats.