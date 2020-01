De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Motorcross

Afgelopen zondag organiseerde de Motor Cross Club Terschelling een wedstrijd op de Nollekes voor motoren en quads. Doordat er ook enkele deelnemers van de wal meededen, kon het deelnemersveld worden verdeeld in verschillende klassen. Zo was er een 85 cc, een A- en een B-klasse, terwijl de quads afzonderlijk in de baan verschenen. Toeschouwers en publiek konden naast de sportieve prestaties genieten van de catering, die onder andere bestond uit gebakken vis, pofkes en warme chocolademelk.