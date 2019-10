De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Motorcross

De landelijke finale van de DMX-competitie vond afgelopen zondag plaats op het schitterende circuit in het Brabantse Eersel. Vanuit het hele land waren 31 deelnemers aanwezig in de klasse 85cc grote wielen, waaronder ‘onze eigen’ Daan Elferink. In de eerste manche kwam Daan als vierde uit de start, maar in het gedrang in de eerste bocht verloor hij een plaats of twaalf. Uiteindelijk kwam hij als tiende over de finish. In de tweede manche had hij na een prima start weer een aantal plaatsen (van acht naar dertien) verlies in de eerste ronde. Daan consolideerde een prima twaalfde plek tot aan de finish, wat resulteerde in een elfde plaats in de eindrangschikking.