Motorcross

Nadat Marcel Conijn van het Gebben van Venrooy Kawasaki team in Lichtenvoorde tijdens de Zwarte Cross een wedstrijd had gereden, verscheen hij afgelopen weekend aan de start van de Grand Prix MX2 in Tsjechië. Dat door blessureleed het wedstrijdritme op dit moment nog ontbreekt bij Marcel was snel duidelijk. Na een moeizame start kwam hij zaterdag niet verder dan een 37e positie. Tijdens de beide manches die op zondag verreden werden kwam Marcel gedurende de wedstrijd beter in zijn ritme en sloot hij deze af op een 31e en 28e positie.