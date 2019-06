De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Motorcross

Er reisden afgelopen weekend vijf leden van de MCCT af naar Makkinga. Na wat passen en meten stonden alle Terschellinger deelnemers gebroederlijk bij elkaar in het rennerskwartier. Nieuwkomer Simone Klomps besloot na de tijdtraining eerst meer te gaan trainen. In de 250cc haalde Jasper Bakker een 12de en 14de plek. Dennis Kooyman werd puur op karakter en wilskracht 32ste. Jeroen Kooyman startte in de 500cc klasse en werd daar 14de. Daan Elferink was goed hersteld na de val in Delfzijl, maar haalde met een vierde plek net niet het podium.