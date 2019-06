De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Motorcross

Afgelopen zondagochtend stond Daan Elferink aan de start in Delfzijl. De tijdtraining verliep niet naar wens. Door de gladde en harde baan kreeg Daan niet genoeg grip op zijn achterband. De start van de eerste manche was matig. Daan ging als achtste de eerste bocht in en eindigde op plaats zes. De start van de tweede manche verliep gelijk aan die van de eerste. Door zeer solide te rijden, kon Daan doorstomen naar plek vijf. Ook overall werd Daan vijfde. Volgende week staat Emmen op het programma.