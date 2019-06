De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Motorcross

Na een extra ingelaste training vorige week zaterdag, stond Daan Elferink afgelopen weekend super gemotiveerd aan de start in Vledderveen. De tijdtraining leverde een keurige vierde plek op. Helaas maakte Daan zowel in de eerste als tweede manche flinke schuivers, hetgeen resulteerde in een negende en zevende plek. Ondanks de toch wel teleurstellende einduitslag – een negende plek – was dit de beste wedstrijd van Daan tot nu toe. Vechten op het randje houdt risico in, maar als je verder wil is dit de enige manier.