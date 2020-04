De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Mooi!Terschelling: ‘Over sport: denken en doen’

de Terschellingernieuws

De start van het seizoen mag dan tot nader orde zijn uitgesteld, de natuur trekt zich daar volstrekt niets van aan. Het is volop lente! En dus heeft de krant van deze week de voorjaarseditie van de Mooi!Terschelling als bijlage met als thema ‘Sporten op Terschelling’. En al kunnen we momenteel even niet sporten in team- of wedstrijdverband, we kunnen er gelukkig wel over lezen. Terschelling is een sportief eiland, zo blijkt, en er valt dan ook genoeg over te vertellen: het jeugdvoetbal, yoga, hardlopen, de motorcross, sportfotografie, bridgen, de Brandariswandeltochten… het komt allemaal aan de orde. En dan zijn er natuurlijk ook nog de vaste rubrieken, evenals de columns van Hessel en Arjan Berkhuysen.