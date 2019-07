De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Mooi!Terschelling: ‘Kamperen van oost tot west’

Deze week vindt u bij De Terschellinger de zomereditie van Mooi!Terschelling waarin het kamperen centraal staat. Van oost tot west: overal op het eiland vind je campings. Van groot tot klein, voor gezinnen en jeugd, van super-de-luxe tot heel basic. We nemen u graag mee op een tocht over het eiland en een tocht door de tijd. Wist u dat kamperen zo veelzijdig kon zijn? Mooi!Terschelling: heerlijk om te lezen op het terras, in de tuin of misschien wel onder de luifel of in de caravan. We wensen u veel leesplezier!