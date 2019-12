De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Mooi!Terschelling: ‘Eilanders en hun hobby’

Als bijlage van de krant van deze week verschijnt de wintereditie van Mooi!Terschelling, waarin dit keer diverse eilander hobby’s centraal staan. Het fokken van paarden, het strand afstruinen naar bijzondere vondsten, foto’s maken in de natuur, duiken naar wrakken, quilten… in hun vrije uren houden eilanders zich met de meest uiteenlopende zaken bezig. En of een hobby nu een leuk tijdverdrijf is of een pure passie, iedereen vertelt er graag over.