Afgelopen zondag stond in de 5e klasse B de derby van het Noorden op het programma. Een bijzondere wedstrijd, want buureiland Vlieland kwam op bezoek. Zowel de uit- als de thuisploeg pakte tot nu toe nog geen punt, dus stond er behalve de eer veel op het spel. Al snel bleek AVV op een monsterscore af te stevenen en won het met maar liefst 12-0. Voor AVV dus een fantastische dag waarop men eindelijk van de hatelijke nul af kwam en er met een goed gevoel kon worden nagepraat in de kantine.