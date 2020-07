De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > MiniMooi no 2: Oene de Jong

de Terschellingernieuws

Oene de Jong uit Lies kan, zoals hij zelf zegt: “Heel veel dingen een beetje.” Een beetje timmeren, metselen, stukadoren en tuinieren, en daarnaast speelt hij sinds kort ook tuba en trekharmonica. Maar wat hij het beste kan, vindt hij zelf, is mensen boeien met verhalen over de rijke natuur van het eiland. “Ik probeer tijdens een excursie mijn eigen verwondering over te brengen. Dat vind ik het mooiste wat er is.” Want er is zoveel te zien, vindt Oene, alleen al door gewoon te kijken. Beter gezegd: als je de tijd neemt om te kijken. “Veel mensen zitten voortdurend met hun telefoon in de hand en gaan helemaal op in de digitale wereld. Alles moet snel, ze hebben niet de rust en de stilte om langdurig te kijken. Terwijl: als je de tijd neemt, dan komt de wereld op je af.”