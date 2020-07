De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > MiniMooi: Marleen Zorgdrager – Swart

Foto: Ingrid van Velzen

Het concept van ponycentrum De Prairie in Formerum is heel eenvoudig: plezier maken samen met de pony’s. “De pony’s moeten het leuk vinden, de kinderen moeten het leuk vinden en de grote mensen ook”, zegt Marleen Zorgdrager-Swart, die samen met haar man Anne Gerben alweer zo’n twintig eigenaar is van het bedrijf. “En wij moeten het natuurlijk ook leuk vinden.” Met een lach: “Maar dat lukt altijd wel. Er hangt hier zo’n ontspannen sfeer dat ik vaak de tijd vergeet.” Ook dochter Berber werkt inmiddels volwaardig mee. En dat is erg prettig nu de schoolvakanties zijn begonnen en De Prairie vol in bedrijf is.