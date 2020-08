De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Mini Mooi! – Wandelen op Terschelling

Op Terschelling kun je eindeloos wandelen. Het eiland biedt ruim 250 kilometer aan wandelpaden en onverharde wegen, en vrijwel nergens word je – tenzij het broedseizoen is – tegengehouden. Om de wandelaars, en zeker de eilandgasten, enigszins tegemoet te komen (want waar moet je beginnen als de mogelijkheden eindeloos zijn), heeft Staatsbosbeheer in de jaren zeventig een zestal paaltjesroutes uitgezet, in lengte variërend van 4 tot 8 kilometer. In deze Mini-Mooi vertelt boswachter Remi Hougee van Staatsbosbeheer hoe het komt dat deze zes wandelroutes na al die jaren nog steeds populair zijn, legt hij uit welke wandelmogelijkheden er nog meer zijn en waarom de route langs Paal3 3 zijn favoriete wandeling is.