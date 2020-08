De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Mini Mooi! – Gossen Smit:

Deze zomer viert surfschool Go Surfing Terschelling zijn derde seizoen. Hetwas even spannend gezien de coronacisis, maar vanaf half juni is de surfschool weer dagelijks actief bij Formerum aan Zee en leeft eigenaar Gossen Smit (31) bijna meer in zee dan op het land. Hij was ontzettend blij dat hij weer van start mocht. “Het gaat hartstikke goed, ik heb het nog nooit zo druk gehad. De regels die gelden volgens het RIVM houd ik zeker in de gaten. Ik heb het geluk dat alles in de buitenlucht is en dat we op zee altijd al surfen met genoeg ruimte ertussen.”