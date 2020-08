De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Mini Mooi! – Aukje Schol

de Terschellingernieuws

“Ik verkoop tweedehandsboeken”, antwoordt Aukje Schol van de Boekenboer in Formerum als haar wordt gevraagd wat ze doet in het dagelijks leven. Maar ze doet veel meer, blijkt al snel als je even doorvraagt. Zo runt ze – bijgestaan door haar vriend Remko – een bed&breakfast boven de winkel, is ze gemeenteraadslid voor de PvdA en voltooide ze ook nog eens onlangs haar tweede boek. Daarnaast kennen veel mensen haar als ‘dochter van’, want het was haar vader Teunis – de bekende eilander dichter en geschiedeniskenner – die in 1997 begon met de Boekenboer. “Ik ga meer uit van type klant dan van type boek”, zegt Aukje, die na het overlijden van haar vader in 2016 de Boekenboer overnam.