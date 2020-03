De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Milieujutters halen veel afval van het strand

Foto: Waddenvereniging/Henk Postma

Twee weken lang is tijdens de Voorjaarsvakantie een grote groep ‘milieujutters’ actief op het Noordzeestrand van Terschelling. Van oorsprong is deze schoonmaakactie een initiatief van Stayokay op West Terschelling. Tijdens de editie van dit jaar verleent de Waddenvereniging haar medewerking. Zo werd er vorige week dinsdag een lezing verzorgd voor de deelnemers over Werelderfgoed Waddenzee en het probleem van plastic zwerfvuil, terwijl er tevens een grote groep medewerkers van de Waddenvereniging meedeed aan de opruimactie.