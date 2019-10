De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > milieu > Milieujutters actief op Terschelling

Voor het 29ste jaar op rij organiseerde Stayokay afgelopen weekend het ‘Milieujutten’ op Terschelling. Zo’n dertig personen, van jong tot oud, verbleven een aantal dagen in de Stayokay op West, waarbij ze hun verblijf combineerden met het opruimen van zwerfafval op het Noordzeestrand. Opvallend was het om te constateren dat de hoeveelheid afval die werd aangetroffen aanzienlijk minder was dan voorgaande jaren.