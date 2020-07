De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Michel Aaldering: “Zorg ervoor dat er het hele jaar wat te doen is”

de Terschellingernieuws

In de krant van deze week vindt u de eerste editie van het zomerse Mini-Mooi-interview, waarin VVV-directeur Michel Aaldering uitgebreid aan het woord komt. Het jaar 2020 leek zo goed te beginnen voor het eiland en voor de VVV, vertelt hij. “We hadden in 2019 een mooie groei doorgemaakt, zowel qua VVV als qua bezoek aan het eiland. Ik dacht: nu gaat alles op zijn plek vallen. Nu kunnen we stappen maken en kijken waar het eiland nog behoefte aan heeft. Toen kwam ook nog eens de ANWB-paddenstoelengekte, met alle publiciteit eromheen. En toen kwam corona.”