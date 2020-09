De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Melkrobot geïnstalleerd bij VOF Lok-Terpstra

de Terschellingernieuws

Sinds vorige week worden de koeien op de boerderij bij de familie Lok in Landerum gemolken door een melkrobot, een Lely Astronaut A5. Met de voorbereidingen op de installering van deze melkrobot werd al in juni begonnen. Zo werd het dak van de stal vernieuwd voor een goede lichtinval en betere isolatie, en zijn er nieuwe voerhekken in de stal geplaatst. Ook zijn er, om ruimte te creëren voor de robot, een paar ligplaatsen voor de koeien verplaatst. Daarnaast is de capaciteit van de melktank aangepast en er is een nieuw voersysteem geïnstalleerd.