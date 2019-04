De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Marcel Conijn scoort top 10 klassering in Oss

Marcel Conijn van het Gebben-van Venrooy- Kawasaki team is tijdens de eerste wedstrijd van het Dutch Masters kampioenschap op een mooie 9de plaats geëindigd. De rijder van Terschelling kwam in de eerste manche als 12de over de finish en in de tweede manche finishte Marcel als 10e.