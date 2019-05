De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Marcel Conijn scoort net geen punten in Italië

Voor Marcel Conijn van het Gebben-Van Venrooy team stond afgelopen weekend de vierde Grand Prix op het programma in Mantova (Italië). Deze werd als gevolg van hevige regenval onder zware omstandigheden verreden. In de eerste manche kwam Marcel als 22ste over de streep en kwam dus net een paar plekjes te kort voor zijn eerste WK-punt. In de tweede manche eindigde Marcel als 27ste.