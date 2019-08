De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Marcel Conijn scoort eerste WK-punten

Marcel Conijn heeft tijdens de GP in Lommel zijn eerste WK-punten gehaald van dit seizoen. De Kawasaki-rijder liet op zaterdag tijdens de training al zien zich goed thuis te voelen op het loodzware Belgische circuit. In de eerste manche finishte hij op een 19e positie. Dat deze manche veel kracht had gekost bleek wel tijdens de tweede manche. Marcel kon hierin geen vuist meer maken en meer dan een 25ste positie zat er niet in.