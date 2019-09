De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > motorsport > Marcel Conijn op zoek naar het juiste ritme

Marcel Conijn van het Gebben van Venrooy Kawasaki-team stond op zondag 18 augustus aan de start in de vijftiende wedstrijd om het wereldkampioenschap MX2 in het Italiaanse Imola en een week later bij de zestiende wedstrijd in het Zweedse Uddevalla. Het werden, mede door de extreme weeromstandigheden twee lastige wedstrijden met als conclusie dat Marcel nog op zoek is naar het juiste ritme. Over twee weken staat Marcel aan de start tijdens de GP in Turkije.