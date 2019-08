De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Mannen van Hee ‘On Tour’

nieuws

Ook deze zomer geven de Mannen van Hee diverse openluchtvoorstellingen op een camping of bij een horecagelegenheid. Na vele jaren heeft Frans van Hal zich terug getrokken uit de band. Hij is vervangen door Harmen Leurink, die nu samen met Chris Oelmeijer en Victor Frederik het muzikale trio vormt. Afgelopen vrijdagmiddag speelden ‘De Mannen’ in de speeltuin naast café-restaurant ‘Zonneweelde’ in Hoorn. Ondanks de tropische omstandigheden trokken ze een volle tuin en maakten ze er als vanouds een gezellig feestje van.