De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Maidentrip ms Willem Barentsz geslaagd

de Terschellingernieuws

Foto: Neeke Smit





Vorige week vrijdagochtend werd de nieuwe LNG-catamaran ms Willem Barentsz van Rederij Doeksen officieel in de vaart genomen. Om vijf over acht vertrok het schip, geladen met 60 voertuigen en ruim 400 passagiers uit de haven van Harlingen en maakte zo haar eerste geslaagde overtocht. Daaraan voorafgaand was het schip op woensdag 1 juli feestelijk gepresenteerd aan de pers en genodigden. Directeur Paul Melles sprak daarbij van een vreugdevolle dag. “De weg naar dit fantastische moment is door allerlei omstandigheden lang en hobbelig geweest, niet in de laatste plaats door de coronacrisis. Maar het resultaat van alle inspanningen is indrukwekkend en iets om trots op te zijn.”