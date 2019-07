De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > paardensport > Maamke Hek en Romy Smit winnen Sint Jans Draverij

de Terschellingerpaardensport

Winnaars paarden met links Maamke Hek

Winnaars pony’s met links Romy Smit

Vorige week dinsdag streden 79 in het wit geklede mannen, vrouwen, jongens en meisjes om de hoogste eer tijdens de jaarlijkse draverij in de Oosterburen in Midsland. De avond tevoren was het wegdek van de Oosterburen door de mannen van het organiserende Sint Jans Comité voorzien van een dikke laag zand. Het was erg warm, en daarom was er extra water voor zowel paarden als ruiters. Ook vond de prijsuitreiking meteen plaats na de draverij en niet pas na afloop van de stoelendans, die ’s avonds in de Westerburen werd gehouden.