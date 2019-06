De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Luxe zwembadlift bij zwembad De Dôbe

Op woensdagmiddag 29 mei werd bij zwembad De Dôbe de nieuwe zwembadlift feestelijk onthuld. Hiermee kunnen mensen die minder mobiel zijn op verschillende manieren te water gaan. De lift is zeer gemakkelijk te verrijden, te verplaatsen en te bedienen. “Het is echt een heel mooi apparaat waar we jaren plezier van zullen hebben”, aldus Mark Sint van Stichting Thuishaven Terschelling.