Live in Ahoy: Hessel en Tess zijn er klaar voor

Komende zaterdag, 14 maart, staan Hessel en Tess samen live in Rotterdam Ahoy. Beiden hebben er ontzettend veel zin in. Het wordt, evenals in Ziggo Dome in 2017, een groots, feestelijk en verrassend muziekspektakel, waarbij Terschelling centraal staat. Afgelopen zondag vertrokken Hessel en Tess samen richting Rotterdam, zodat ze de volgende dag konden beginnen met de repetities met de band. “We zijn er helemaal klaar voor en hebben er ongelooflijk veel zin in”, zegt Tess. “We hebben zo’n gave show klaar staan! Voor mijn vader wordt het de laatste grote show, dat maakt het extra speciaal.”