De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Lifeguards weer op hun post

de Terschellingernieuws





Met de start van het vakantieseizoen en een temperatuur van het zeewater die uitkomt rond de 19 graden, neemt de drukte op het strand toe. In de zomermaanden houden lifeguards dagelijks toezicht op recreanten op het strand en in de zee. KNRM lifeguards zijn tot 1 september actief op de Friese Waddeneilanden Terschelling, Vlieland, Ameland en Schiermonnikoog. Op Terschelling worden dagelijks drie posten bemand door een team van twaalf personen die onder leiding staan van Peter van de Linden (nautisch verkeersleider op de Brandaris en tijdens de zomermaanden teamleider van de lifeguards). Op de voorpagina van de krant van deze week stellen we de lifeguards aan u voor.