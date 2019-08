De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Lauren de Jong wint ringstekerij

Vorige week dinsdagavond organiseerde rijvereniging De Terschellinger Ruiters in de manege aan de Duinweg in Formerum een ringsteekwedstrijd voor haar leden. Er meldden zich 21 deelnemers, die in vier ronden streden om het eremetaal. Lauren de Jong stak de meeste ringen en ging met de eerste prijs aan de haal. Haar gemiddelde rondetijd was 23,50 seconden. De overige prijswinnaars zijn te lezen in de krant van deze week