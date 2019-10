De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Kunst in de Kerk geopend

Afgelopen maandagmiddag werd de expositie ‘Kunst in de Kerk’ geopend door predikant Ernst Zoomers. Tot en met 26 oktober is de expositie in de Meslânzer kerk dagelijks te bezichtigen van 14.00 tot 17.00 uur. Tijdens de Heksenmarkt op woensdag 23 oktober is de kerk geopend tot 20.00 uur. De expositie in de kerk van Midsland telt dit jaar elf verschillende kunstenaars en biedt een breed perspectief: van schilderwerk en tekeningen tot fotografie en van glas- en houtkunstwerken tot kleiobjecten en beeldhouwwerken.