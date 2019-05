De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Koninklijke onderscheiding voor Trini Martens-Smit

Volgens goed gebruik daalde er op Koningsdag een lintjesregen neer over Nederland. Verdeeld over het hele land ontvingen 2810 vrijwilligers en 149 personen die bijzondere diensten hebben verricht een koninklijke onderscheiding. Eén daarvan werd op Koningsdag door burgemeester Bert Wassink uitgereikt aan Trini Martens-Smit uit Landerum. “Bij uw werkzaamheden als vrijwilliger bent u nooit heel erg op de voorgrond getreden”, aldus Wassink. “U was meer de stille kracht op de achtergrond. Maar het is goed te beseffen dat uw vele werk wel degelijk ontzettend gewaardeerd wordt.”