Koninklijke onderscheiding voor brandweermannen

Vorige week donderdagavond reikte burgemeester Bert Wassink in de brandweerkazerne in Midsland drie Koninklijke onderscheidingen uit aan Klaas Visser, Gerrit Lok en Kille Hek van het plaatselijke brandweerkorps. De betrokken brandweermannen zijn respectievelijk 44 jaar, 27 jaar en 33 jaar actief als brandweervrijwilliger. In verband met veranderingen in de regelgeving, waarbij er sprake moet zijn van een speciale daad om in aanmerking te komen voor een onderscheiding, is besloten om voor 24 april een ‘inhaalslag’ te maken, en worden in Friesland voor die datum 159 Koninklijke onderscheidingen uitgereikt.