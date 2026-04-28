Koningsdag uitbundig gevierd op het eiland

WEST-TERSCHELLING

Springen, spuiten en spelletjes

Op West stond Koningsdag de hele dag in het teken van feest en vertier. Het lokale brandweerkorps zette een populair onderdeel op poten: kinderen mochten even zelf een echte brandweerslang vasthouden. Brandweerman Jesse Scheerman kijkt altijd uit naar deze dag. “Ik vind dit een van de leukste dagen van het jaar. En ik weet dat veel van mijn collega’s dit ook zo ervaren. Het plezier dat je met de kinderen hebt is onbetaalbaar.”

Van Pokémon tot pofkes

Op de vrijmarkt probeerden kinderen weer een extra zakcentje te verdienen. Het aanbod was divers: van Pokémon-kaarten en zelfgebakken pofkes tot zakjes bloemenzaadjes en wafels met slagroom. Op het Brandarisplein domineerde een groot springkussen het beeld, waar kinderen lachend hun energie kwijt konden. Verder werd er geschminkt, suikerspinnen gedraaid en waren er diverse spelletjes te doen, te verzamelen met een stempelkaart. Later op de middag brachten de mannen van Vinylzucht de voetjes van de vloer met hun vinyldiscotheek bij café ‘t Zwaantje, en wie daarna nog zin had om de verjaardag van de Koning verder te vieren, kon tot 23.00 uur los in het Raadscafé.

MIDSLAND

Een koninklijk programma

Midsland liet zich op Koningsdag van zijn meest uitbundige kant zien. Van het Sint Janscomité verwacht je niet anders: de bolhoeden zorgden ook dit jaar weer voor een programma om u tegen te zeggen. Vanaf tien uur ‘s ochtends vulde de vrijmarkt het dorp met bedrijvigheid, en om half twee was het de beurt aan de kinderen. In alle leeftijdsgroepen vielen prijzen te winnen, en wie meedeed, ging sowieso niet met lege handen naar huis, want iedereen kreeg een ijsje. Om half vier barstte de zeskamp los, waarbij zes teams het tegen elkaar opnamen.

Op jacht en puzzelen

Maar daarmee was de pret nog lang niet op. De jeugd kon zich storten op ‘Red de Koning’, een zoekspel in de stijl van Jachtseizoen waarbij je via foto’s van de ene locatie naar de andere werd gestuurd. En wie zichzelf op een andere manier wilde uitdagen, kon aanschuiven bij de puzzeltocht, al vroeg die om een scherp oog. Deelnemers moesten zoveel mogelijk nokjes van daken herkennen en de bijbehorende huisnummers opschrijven. Een fiets meenemen? Dat werd bestraft met diskwalificatie. Voor de kinderen werd de feestelijke da afgesloten met de befaamde kinderdisco in Wijb.

Extra koninklijke bolhoed

De dag begon voor één bolhoed nog net even bijzonderder dan voor de rest. Wijbrand Mier had die ochtend op het gemeentehuis zijn lintje in ontvangst genomen: een moment dat bij zijn mede-bolhoeden tot merkwaardige taferelen leidde. Met diepe buigingen eerden de knakkers hun gedecoreerde collega. Bescheiden bleef Wijbrand, maar de bolhoeden lieten er geen twijfel over bestaan: deze man is een buiging waard.

HOORN

Vrijmarkt en fietsen versieren

Klokslag tien uur opende Hessel Hek namens het Oranje Comité Oost-Terschelling de Koningsdag op het schoolplein van ‘t Jok in Hoorn. Dit jaar was de viering extra bijzonder, omdat het Oranje Comité zijn 75-jarig bestaan viert. Ter gelegenheid daarvan werden alle kinderen uitgedaagd om hun fiets zo creatief en feestelijk mogelijk te versieren met slingers, ballonnen en vlaggetjes. Ook muziekvereniging Jubal was aanwezig en speelde voorafgaand aan de opening van de vrijmarkt het eerste en zesde couplet van het Wilhelmus. Er werd door menigeen uit volle borst meegezongen. “Het gaat ieder jaar beter”, aldus Hessel Hek. Het was meteen gezellig op de kleedjesmarkt en binnen korte tijd stroomde het schoolplein vol bezoekers.

In optocht door het dorp

Om half twee was het tijd voor een van de hoogtepunten van de dag: een optocht met alle versierde fietsen door het dorp vanaf het oude sportveld achter de kerk. Voorop ging Cees Spanjer, voorzitter van het Oranje Comité, in de pompwagen, gevolgd door tientallen prachtig versierde fietsen, meerijdende ouders en diverse leden van het Oranje Comité. Na afloop van het rondje werden de fietsen bij elkaar gezet en was het aan de jury, bestaande uit Hessel Hek, Cees Spanjer en Hessel Pettinga, om de prijswinnaars te bepalen.

Spelmiddag

Inmiddels was ook burgemeester Roel Cazemier gearriveerd op het sportveld, waar de kinderen net begonnen aan een spelmiddag met tal van nostalgische kinderspelen, zoals koekhappen, spijkerbroekhangen, blikgooien en spijkerpoepen. Ook hier waren na afloop prijzen te winnen, evenals bij de ouderkind-race. De eerste prijs voor de versierde fietsen was voor Julie Pettinga, die achterop haar fiets een gouden kijkdoos had gemaakt met daarin de leden van het Oranje Comité. “Ze heeft dat helemaal zelf bedacht”, vertelde haar moeder Lizanne. “Ze heeft het van te voren uitgetekend en een plan gemaakt.” De tweede prijs was voor Kean en Dazzle Bakker, en de derde prijs ging naar Jens, Britt en Lisa Overal.