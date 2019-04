De TERSCHELLINGER Online Nieuwsblad van Terschelling > nieuws > Koning brengt werkbezoek aan Terschelling

de Terschellingernieuws

Woensdagochtend bracht Koning Willem-Alexander een bezoek aan Terschelling in het kader van Samen Doen. Er stonden drie bezoeken op het programma. Als eerste ging het richting het boothuis van de KNRM bij paal 8. Na een ontvangst door Henk Spanjer en Marcel Kemper vond er in de kantine een rondetafelgesprek plaats met vertegenwoordigers van drie maritieme Terschellinger organisaties. Vervolgens sprak de Koning bij de Wierschuur met de Buren van Oosterend, met Kees de Haan en Reinder Doeksen over de ontwikkelingen van het landschap rondom Oosterend en met de oprichters van Natuurlijk Oosterend, Jolanda Bakker, Daniëlle Bierema en Annemiek Waanders. Het bezoek werd afgesloten met een bezoek aan de Tigerstelling en rond de klok van half één vertrok de Koning richting Ameland.